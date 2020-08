green

Luego de que el presidente del Atlético de Madrid asegurara que en sus planes no estaba contratar a James Rodríguez, Pedrerol informó que, a pesar de que el volante del Real Madrid está con ganas de emigrar al fútbol inglés, todavía no llegan ofertas de ese país por él.

“Lo de James… hay que buscar una salida. James quiere jugar en la Premier, quiere jugar en el Manchester y la oferta del Manchester no llega. James quiere jugar en Inglaterra, lo tiene claro”, aseguró el presentador del programa ‘El chiringuito’.

El periodista comparó la situación que vive James Rodríguez con la del galés Gareth Bale, porque los dos están borrados completamente para el técnico Zinedine Zidane. Sin embargo, hizo una salvedad sobre lo que diferencia al colombiano de su compañero: “El Real Madrid sabe que Bale no se quiere marchar, no se quiere ir. De James no se dice lo que se dice de Bale, el caso de James y el de Bale son distintos”.

El ‘10’ de la Selección Colombia confirmó desde el mes pasado que le gustaría jugar en otro equipo, pero lo cierto es que por ahora no se conocen ofertas formales por él. En las últimas semanas, muchos medios de comunicación europeos han publicado rumores al respecto, pero no son más que eso.

De hecho, varios clubes se encargaron de desmentir su supuesto interés por James. Al igual que el Atlético de Madrid, el Benfica de Portugal emitió un comunicado en el que aseguró que hay medios de comunicación que señalan supuestos deseos de contratar a futbolistas que en realidad son inalcanzables por el momento financiero que vive ese equipo, poco después de que en España insinuaran que el club tenía cierto interés en Rodríguez.

James y su representante tienen hasta octubre para poder marcharse del Real Madrid, pero por ahora su partida no está tan cocinada como podría pensarse.