Todos los encuentros serán a las 2:00 p.m., hora de Colombia, y en caso de empate tendrán alargue de 30 minutos antes de la definición por penaltis.

Programación:

Miércoles 12 de agosto

Atalanta (ITA) vs. PSG (FRA)

Jueves 13 de agosto

Leipzig (ALE) vs. Atl. Madrid (ESP)

Viernes 14 de agosto

Barcelona (ESP) vs. Bayern (ALE)

Sábado 15 de agosto

Man. City (ING) vs. Lyon (FRA)

Los colombianos que tendrán acción en estas contiendas serán Duván Zapata y Luis Fernando Muriel, delanteros del Atalanta, y Santiago Arias, lateral del Atlético de Madrid.

El vencedor de Atalanta-PSG se medirá en semifinales con el ganador de Leipzig-Atlético, mientras que el triunfador de Barcelona-Bayern chocará con el de Manchester City-Lyon.

Las semifinales también se efectuarán en Lisboa a partido único, entre el 18 y el 19 de agosto, así como la final, programada para el domingo 23 del mismo mes.