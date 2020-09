El técnico italiano Carlo Ancelotti incluyó a James Rodríguez en la formación titular del Everton para el importante partido de este miércoles contra el West Ham que le podría dar la clasificación al equipo azul a los cuartos de final de la Copa de la Liga inglesa.

El volante colombiano había no había jugado en las dos primeras presentaciones de su equipo en este torneo, que fueron goleadas ante equipos de cuarta y tercera división, pero ahora que está en juego el hecho de instalarse entre los ocho mejores del certamen la presencia del ’10’ era inminente.

Quien no estará en la formación inicial será el defensor Yerry Mina, quien verá el partido desde el banco de suplentes.

El encuentro iniciará a la 1:45 p.m. hora colombiana y se podrá ver por televisión en vivo, en toda Latinoamérica, a través del canal ESPN 2.

El Everton ha tenido un comienzo de temporada perfecto, con cinco victorias en sus cinco partidos y siendo líder de la Premier League con 9 puntos. Por su parte, el West Ham está en el puesto 11 de la liga inglesa, con tan solo tres unidades.

Este es el once inicial de los ‘Toffees’ para su partido de este miércoles:

🚨 TEAM NEWS 🚨@MrAncelotti has made two changes to his starting XI from the previous #CarabaoCup round, with @jamesdrodriguez and Allan coming into the line-up. #UTT ✊

— Everton (@Everton) September 30, 2020