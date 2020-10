James Rodríguez comandará al Everton en su partido contra el Brighton por la cuarta fecha de la Premier League. Por quinta vez en siete partidos de su club en esta temporada, el colombiano hace parte de los inicialistas escogidos por el técnico Carlo Ancelotti.

El colombiano Yerry Mina también vuelve a la formación titular, luego de que estuviera en el banco de suplentes en el partido del miércoles contra el West Ham por los octavos de final de la Carabao Cup.

El partido entre Everton y Brighton empezará a las 9:00 a.m. hora colombiana y será transmitido por televisión por el canal ESPN 3.

Los azules van por su cuarta victoria seguida en esta liga inglesa, algo que sería histórico. El club de los colombianos es uno de los tres líderes del torneo y necesita otro triunfo para mantenerse en la parte alta de la tabla.

Este es el once inicial de los ‘Toffees’ para su partido de este sábado:

🚨 TEAM NEWS 🚨

How we start off this afternoon against Brighton…#EFC 🔵 #COYB pic.twitter.com/Hbw2TWgEPw

— Everton (@Everton) October 3, 2020