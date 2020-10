green

Carlo Ancelotti habló este viernes en rueda de prensa y se refirió a la convocatoria de James Rodríguez a la Selección Colombia para las primeras dos fechas de las Eliminatorias sudamericanas al Mundial Catar 2022.

El entrenador del Everton manifestó que espera que el volante colombiano vuelva bien físicamente de esta fecha Fifa porque, de lo contrario, tendría que dejarlo en el banco de suplentes para el clásico contra el Liverpool, que se jugará el sábado 17 de octubre, pocos días después del segundo partido de Colombia.

“James está a punto, está en buena condición y puede jugar. Puede ir a jugar con la Selección Colombia. El último juego es contra Chile, 14 de octubre acá pero es 13 de octubre en Chile. No tiene mucho tiempo de recuperación como desearía pero espero que se recupere bien para el partido contra Liverpool. Si no se recupera bien, irá al banco, no hay otra solución”, declaró el italiano ante los medios de comunicación.

El ‘10’ del combinado nacional deberá tener bastante cuidado en estos partidos de las Eliminatorias porque lesiones que contrajo en años pasados con el cuadro tricolor afectaron bastante su situación en el Real Madrid.

El zurdo ha jugado 4 de los 6 partidos del Everton esta temporada, dos de ellos completos y los otros dos saliendo del campo a muy poco del final. El clásico contra el Liverpool corresponde a la quinta fecha de la liga inglesa y podría ser clave en la disputa por el liderato del torneo.

A continuación, la rueda de prensa que ofreció este viernes Ancelotti: