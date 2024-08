Y es que el ’10’ de la Selección Colombia volvería a vestir los colores que usó Radamel Falcao García, como ocurrió con el Porto de Portugal y el Mónaco de Francia.

El encargado de anunciarlo fue el periodista Fabrizio Romano, especialista en mercado de fichajes, quien tan solo un día antes ya había informado de la oferta enviada desde Vallecas, en Madrid, al capitán colombiano.

(Lea también: James Rodríguez ya tendría todo listo para regresar a Madrid: “A punto de fichar”)

🚨⚪️🔴 James Rodríguez has reached verbal agreement with Rayo Vallecano!

One year contract plus option for further season, he wanted to return to La Liga.

Formal steps, documents review and medical next week before signing.

Here we go ⚡️🇨🇴 @PSierraR pic.twitter.com/NlxdvbZevN

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2024