La salida de James Rodríguez del once titular sería una de las novedades del equipo blanco, pero no por mal rendimiento, sino porque su desgaste físico ha sido considerable en la última semana ya que fue inicialista en los tres partidos que afrontó el Real Madrid en tan solo 7 días. Además, no se puede olvidar que, hace tres semanas, el ‘10’ de la Selección Colombia sufrió una sobrecarga en el sóleo de su pierna derecha.

Zidane ofreció una rueda de prensa esta martes y en ella destacó la calidad de James. Al estratega del Real Madrid le preguntaron: “¿Si en julio le hubieran dicho que James iba a ser indiscutible en septiembre, se lo hubiera creído?”. Zidane no respondió con rodeos a ese interrogante y le dio un claro voto de confianza a Rodríguez. “¿Por qué no? Los buenos son buenos y al final James es uno de nosotros. Somos 25 jugadores y yo creo que cada uno quiere aportar algo al equipo”, contestó el técnico del Real Madrid.

De cara al partido del equipo español este miércoles, la defensa será nueva con el estreno obligado de Nacho Fernández y además en el lateral izquierdo. La plaga de lesiones se llevó por delante a Ferland Mendy y Marcelo no llega a tiempo. Además, entrará Militao en el centro de la zaga y no se descarta un respiro para Carvajal.

En el cálculo de esfuerzos de Zidane también jugadores como Casemiro, que tuvo que jugar por las bajas en el centro del campo tras vuelo largo y partidos con la selección brasileña, o Eden Hazard, quien recién recuperado ha enlazado dos titularidades consecutivas, se perfilan como los elegidos para rotar. Fede Valverde puede entrar en la medular, Lucas Vázquez o Vinicius en bandas y hasta Luka Jovic en punta buscando sus primeros goles.

Así las cosas, la formación titular que presentaría el Real Madrid este miércoles en el partido que se jugará en el estadio Santiago Bernabéu estaría conformada por: Thibaut Courtois; Carvajal, Militao, Sergio Ramos, Nacho; Fede Valverde, Toni Kroos, Lucas Vázquez o Vinicius, Gareth Bale; Luka Jovic y Karim Benzema.