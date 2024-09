James Rodríguez es uno de los jugadores colombianos más queridos en la actualidad, pues por lo hecho en la Copa América, en la que fue escogido como mejor jugador del torneo, y el gol que le metió a Argentina para conseguir una histórica victoria, se volvió a meter en el corazón de los hinchas que lo habían sacado por su inestabilidad en los clubes pasados.

Por eso mismo, la noticia de que volverá a Europa emocionó a los aficionados, puesto que en el Rayo Vallecano puede tener un gran crecimiento y así aportar para conseguir cosas importantes durante toda la temporada.

Sin embargo, hay que destacar que antes de debutar salió a la luz pública un problema que tuvo el colombiano en el pasado y que aún lo puede perjudicar si no lo ha solucionado.

¿James tiene licencia de conducción en España?

El cierre de 2015 y el inicio de 2016 no fue un año sencillo para el colombiano, pues por esa época perdió la titularidad en el Real Madrid, no jugaba mucho bajo las órdenes de Rafa Benítez y por eso no estaba muy tranquilo.

De hecho, un día incluso fue captado por las autoridades andando a más de 200 kilómetros por hora en su Audi por la autopista M-40 de Madrid, por lo que evadió a la policía y se metió al campo de entrenamiento de Valdebebas.

Sin embargo, igual recibió un castigo por parte de las autoridades al quitarle su licencia de conducción. En ese entonces, James confesó en una entrevista que estaba haciendo cursos para recuperarlo y no tener más problemas.

“Me quitaron el carnet por velocidad. Estoy haciendo cursos para recuperar los puntos: seis horas como un niño bueno viendo señales. En España hay como 14 puntos y para mí eso no es nada. Haces algo y te quitan tres puntos”, comentó.

Lo cierto es que lo más seguro es que ya haya recuperado su licencia de conducción sin problemas y pueda andar tranquilo por Madrid, una ciudad que lo ha tratado bien y en el que tuvo algunos de sus mejores momentos como futbolista.

Cuándo debuta James Rodríguez con el Rayo Vallecano

Con lo que jugó en esta doble fecha de Eliminatorias con la Selección Colombia, James Rodríguez demostró que está bien físicamente y listo para jugar su primer partido con el Rayo Vallecano de España.

De hecho, ese juego podría ser el próximo lunes 16 de septiembre, cuando el equipo de Vallecas se mida contra el Osasuna en condición de local a partir de las 2:00 de la tarde, hora colombiana.

