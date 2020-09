Las primeras palabras de James Rodríguez como integrante del Everton fueron en inglés, pues apareció de manera animada en un video que termina con el cucuteño lueciendo su nueva camiseta.

La web del Everton aclaró que Rodríguez, procedente del Real Madrid de España, firmó por 2 temporadas con opción de una tercera.

“Estoy muy feliz de estar en este gran club, un club con tanta historia y con un entrenador que me conoce muy bien”, declaró posteriormente.

Y dejó claro que su objetivo es elevar su nivel: “Vine aquí para intentar mejorar. También espero ayudar al equipo a ganar”.

Real Madrid, por su parte, definió en comunicado oficial la operación como “traspaso”, aunque sin revelar las cifras de la misma.

Días antes de que el volante firmara con el club azul, se conocieron unas fotos de la cena que tuvo con el técnico Ancelotti en un restaurante de Liverpool.

Así las cosas, el colombiano compartirá equipo con su compatriota y defensor Yerry Mina, que el fin de semana fue protagonista luego de que le propusiera matrimonio a su novia, en Mallorca.

En video, la presentación de James:

Acá, sus primeras fotos vestido de azul:

A new stage for a new challenge in my career. Happy, eager to start and full of ambition, dedication and commitment.

Una nueva etapa y un nuevo desafío en mi carrera. Feliz, con muchas ganas de empezar, lleno de ilusión y compromiso.@Everton 💙 pic.twitter.com/JmPYoTP4u8

— James Rodríguez (@jamesdrodriguez) September 7, 2020