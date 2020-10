El entrenador del Everton había informado este jueves que James Rodríguez no estaría en el partido de este domingo contra el Southampton porque presentaba dolencias físicas luego de recibir un golpe fuerte en el clásico contra el Liverpool.

Sin embargo, en las últimas horas el colombiano evolucionó bien y este viernes pudo entrenar a la par de sus compañeros. Esa situación hizo que Ancelotti informara en rueda de prensa que es posible que el zurdo juegue el próximo encuentro.

“(James) No está definitivamente afuera del partido. Su recuperación fue buena. Mañana veremos si él está en condiciones para jugar el domingo. Confiamos en que pueda jugar”, declaró el técnico italiano en la rueda de prensa que ofreció este viernes.

Rodríguez ha disputado todos los partidos de su equipo en la presente edición de la Premier League, torneo en el que son líderes luego de obtener 13 puntos de 15 posibles en las cinco primeras jornadas.

Este domingo, los ‘Toffees’ buscarán mantener la primera posición del torneo contra el Southampton, equipo que está en la mitad de la tabla. El encuentro se llevará a cabo este domingo a las 9:00 a.m. hora colombiana.

A continuación, las declaraciones del técnico del Everton sobre la evolución del colombiano y su rueda de prensa de este viernes:

🗣 | Carlo with an optimistic update on @jamesdrodriguez ahead of #SOUEVE… 🤞 pic.twitter.com/d7cuye27RR

— Everton (@Everton) October 23, 2020