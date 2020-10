El técnico del Everton informó que James Rodríguez no estará disponible para el partido del domingo contra el Southampton porque quedó golpeado luego del encuentro del sábado pasado contra el Liverpool.

Ancelotti especificó que el volante colombiano se vio afectado luego de una entrada fuerte del defensor Virgil Van Dijk en el comienzo del clásico y que por eso no lo incluirá en sus planes para este fin de semana.

Cabe recordar que James ha tenido una carga de partidos bastante alta en la presente temporada. En su primer mes con el Everton disputó 6 partidos y en las dos semanas que estuvieron detenidas las ligas europeas él no descansó porque tuvo acción con la Selección Colombia en las Eliminatorias al Mundial.

Las molestias de Rodríguez no son graves y volvería a la competencia el próximo domingo primero de noviembre, cuando su equipo se vea las caras contra el Newcastle. Este domingo el cuadro azul buscará mantener el liderato de la Premier League, honor que se ganó luego de lograr 13 puntos de los 15 que ha disputado en el torneo.

A continuación, el video en el que el técnico del Everton indica que el colombiano se perderá el encuentro del domingo, al igual que el lateral derecho Seamus Coleman:

🤕 | @MrAncelotti says James Rodriguez and Seamus Coleman are set to miss Sunday's game at Southampton. #SOUEVE

— Everton (@Everton) October 22, 2020