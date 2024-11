Este viernes 8 de noviembre, Rayo Vallecano cayó de local 1-3 con Las Palmas por la jornada 13 de la Liga de España. Nuevamente, el colombiano James Rodríguez fue suplente e ingresó al minuto 77, cuando su equipo ya iba perdiendo 0-3.

Aunque fueron pocos los minutos que pudo disputar, el cucuteño mostró parte de su calidad y con balones filtrados acercó a su equipo al arco rival. Pero lo que llamó la atención fue la imagen que captaron de él en el banco del Rayo, donde se le vio afligido.

Las cámaras de la transmisión captaron el momento en el que James Rodríguez, mientras iba perdiendo el Rayo, miraba al suelo esperando el momento en el que Iñigo Pérez lo llamara para ingresar al campo.

Acá, la foto en cuestión:

Esto no solo es triste, sino un insulto a los amantes del fútbol. James Rodríguez nuevamente en el banquillo de suplentes del Rayo Vallecano porque a su entrenador no le sirve tener en el campo de juego al mejor jugador de la Copa América y de la Selección Colombia. pic.twitter.com/3tJ0UQ3Oiq — LaPelotona (@Lapelotonafut) November 8, 2024

Y es que no es para menos, pues nadie se explica por qué no es titular en un equipo como el Rayo Vallecano o por qué le dan tan pocos minutos sabiendo la calidad que tiene.

Esto abrió un nuevo debate en redes sociales, donde varios usuarios criticaron a Iñigo Pérez por dejar a James Rodríguez en el banco, sabiendo que un jugador como él puede cambiar un partido en cualquier momento.

“Esto no es solo triste, es un insulto para los amantes del fútbol”, “triste e irrespetuoso”, “increíble que un jugador como James no le sirva a un equipo como el Rayo”, “es una completa vergüenza”, “James merece más”, “un DT pequeño para un enorme jugador”, “es increíble que no metan a James”, son algunos de los comentarios que se leen en X.

Este fue el sexto partido de James Rodríguez con Rayo Vallecano, pero solo uno lo ha disputado como titular. En la actual temporada, solo ha disputado 136 minutos con el club de Vallecas.

Acá, un video que mostró a James en el banco con actitud seria:

El rostro serio de James Rodríguez en el banquillo de Vallecas#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/0jYIYCnnhY — DAZN España (@DAZN_ES) November 8, 2024

