Este jueves, 18 de abril, Sao Paulo confirmó la salida del director técnico, después de un difícil comienzo de año en el que registra dos derrotas en el Brasileirao, la eliminación del campeonato Paulista y altibajos en la Copa Libertadores.

Thiago Carpini, de 39 años, deja al equipo ‘Tricolor’ después de 3 meses de trabajo y luego de llegar a un mutuo acuerdo con las directivas del club.

“Sao Paulo FC anuncia la destitución del técnico Thiago Carpini luego de una conversación entre el profesional y la directiva este jueves en el Centro de Entrenamiento Barra Funda. El club quiere agradecer al técnico todo el compromiso, la dedicación, los servicios prestados y los logros alcanzados durante este periodo en el que estuvo al frente del equipo, ganando la Supercopa y rompiendo el tabú ante un rival que molestaba a la afición”, informaron.

El sorpresivo anuncio le cae como un baldado de agua fría al colombiano James Rodríguez, ya que se había ganado un puesto en el once de Carpini, incluso, por encima de figuras como Luciano y dejando atrás el disgusto que tuvo el ’10’ cafetero con las directivas de Sao Paulo a comienzo de año.

En el comunicado, Sao Paulo confirmó que Milton Cruz será el técnico encargado del primer equipo mientras consiguen el reemplazo de Thiago Carpini.

“La directiva comienza a trabajar en la búsqueda de un nuevo técnico, respetando los procesos y criterios adoptados en otras oportunidades. A partir de hoy, y hasta que se defina la llegada del nuevo profesional, el equipo será dirigido interinamente por el entrenador asistente Milton Cruz”, se lee.

Sin embargo, la prensa brasileña especula con la posible llegada de Rafa Benítez al banquillo tricolor, lo que sería una verdadera pesadilla para James Rodríguez, teniendo en cuenta que coincidieron en Real Madrid y Everton y no hubo buena relación.

Informação: o nome mais forte nos bastidores do São Paulo para novo técnico é o do espanhol Rafa Benítez. Negócio sendo intermediado com ajuda de Giuliano Bertolucci. Partes confiantes em desfecho positivo. Conversas iniciaram no domingo. @arqtricolor pic.twitter.com/Wm5An2Utcu

— Gabriel Sá (@OGabrielSa) April 18, 2024