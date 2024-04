Arturo Vidal emitió la singular declaración en medio de una entrevista para redes sociales con un ‘youtuber’ argentino que le hizo diversas preguntas relacionados con su extensa carrera profesional.

En medio del diálogo, en el que surgieron diferentes temas alrededor del fútbol, el ‘influencer’ sometió al mediocampista austral a un interrogatorio para respuestas rápidas en el que curiosamente apareció el nombre del colombiano James Rodríguez.

Fue así como el entrevistador le pidió al exjugador de equipos como Juventus de Italia, Bayern Múnich de Alemania, Barcelona de España, Inter de Italia, entre otros, que le contara cuál es “la mejor camiseta” que había intercambiado con sus rivales.

En ese instante, el chileno se acordó del creativo cucuteño que actualmente defiende los colores del Sao Paulo de Brasil, aunque lo dejó de último porque primero mencionó a grandes astros del balompié mundial.

Arturo Vidal pone a James Rodríguez a misma altura de Messi y Luis Suárez

El austral dijo que aunque eran varias las prendas de gran valor que poseía, destacó las de aquellos con los que mantiene sólidos lazos de amistad.

“Tengo muchas camisetas importantes, son las que he cambiado cuando he jugado en contra de mis amigos… con los que me he hecho muy amigo”, apuntó a modo de introducción.

Y reiteró: “Las cambiamos cuando jugamos por Selección o por equipos y son camisetas muy preciadas porque hay mucho cariño”.

Acto seguido, dio la lista a modo de top 3 nombrando al argentino Lionel Messi, con el que estuvo en el Barcelona; al uruguayo Luis Suárez, con el que también compartió en el Barça; y finalmente al colombiano James Rodríguez, con el que fue compañero en el Bayern Múnich.

“Ahí están las camisetas de Lionel Mesi, de Luis Suárez… está la de James”, respondió.

Y cerró sacando pecho por su colección: “Tengo miles de camisetas… Un lindo museo”.

En video, las palabras de Arturo Vidal (minuto 4:39):

