Sao Paulo no ha tenido el mejor rendimiento en lo que va del 2024. El equipo donde milita James Rodríguez viene de dos derrotas consecutivas en el Brasileirao y eso ha despertado las alarmas en la escuadra que dirige Thiago Carpini, a tal punto que en Brasil ya hablan del supuesto reemplazante del timonel que arribó al ‘tricolor’ a principios del año en curso.

(Lea también: James Rodríguez prendió alarmas en Brasil por problema durante entrenamiento de Sao Paulo)

El director técnico que suena para arribar al elenco de la ciudad de San Pablo es un viejo conocido del volante colombiano, que ya lo dirigió en su paso por el fútbol de Europa: Rafa Benítez.

La información la reveló el comunicador Gabriel Sá en su cuenta personal de ‘X’. El periodista, en su momento, también manifestó las intenciones de Rodríguez Rubio de marcharse de Sao Paulo.

Informação: o nome mais forte nos bastidores do São Paulo para novo técnico é o do espanhol Rafa Benítez. Negócio sendo intermediado com ajuda de Giuliano Bertolucci. Partes confiantes em desfecho positivo. Conversas iniciaram no domingo. @arqtricolor pic.twitter.com/Wm5An2Utcu

— Gabriel Sá (@OGabrielSa) April 18, 2024