El colombiano indicó que el club ‘merengue’ no le permitió irse a otro equipo, pese a tener una buena oferta, por lo que, al final, tuvo que quedarse, aunque ya no quería seguir con ellos.

“Quisiera haberme ido, con los últimos tres años aquí, pero, bueno, este año me quedé porque, te cuento lo que pasó: en el verano pasado tenía una muy buena oferta de un club, que no quiero decir el nombre. […] Sabía de que no iba a jugar mucho aquí, entonces, tenía para ir a este club y no me han dejado ir por distintos temas. Prácticamente, este año estoy aquí porque las circunstancias se dieron, no porque quise”, aseguró James Rodríguez.