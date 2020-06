green

A Zinedine Zidane le preguntaron por las declaraciones de James Rodríguez al portal Gol Caracol, en las que indicó que se seguía preguntando por qué no tiene más minutos en cancha, aunque comprendía que su técnico ya tuviera una base de jugadores armada porque con ellos ganó muchos títulos.

El francés no entró en polémicas y se mostró tranquilo por lo expresado por el volante colombiano. “Soy el entrenador y al final estamos todos aquí. James es un jugador como todos y yo sé que él quiere jugar, como todos, y es normal. Quiere jugar, pero al final son decisiones y yo tengo que hacer las cosas como entrenador del Real Madrid”, aseguró en la primera parte de su respuesta.

Zidane volvió a insistir en que cada uno de los jugadores del plantel del Real Madrid aporta algo en determinando momento y James no es la excepción. “Esto no va a cambiar lo que estamos haciendo todos porque cada uno aporta su granito de arena y lo más importante es eso. No me voy a meter en lo que sacan las portadas”, concluyó el técnico.

James Rodríguez pasó de ser titular en el partido pasado a no jugar un solo minuto contra el Mallorca, equipo en el que tuvo media hora de acción el también colombiano Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández.

En la próxima fecha, el Real Madrid se medirá ante el colero del torneo, el Espanyol, en un partido que se disputará este domingo a las 3:00 p.m. hora colombiana.

En dicho encuentro es posible que James Rodríguez juegue algunos minutos, teniendo en cuenta que el volante Luka Modric estará suspendido por acumulación de tarjetas amarillas y que seguramente Zidane continuará con las rotaciones que ha hecho en la reanudación del campeonato.