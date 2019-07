A 18 kilómetros de meta se presentó el incidente en el que el jefe de filas de la escuadra kasaja se vio involucrado. Aunque no perdió tiempo y se unió rápidamente al lote, el pedalista europeo podría verse afectado físicamente para la segunda fracción de la carrera francesa.

Video de la herida:

🇩🇰 @jakob_fuglsang crashes at he worst moment!

Jakob Fuglsang takes a tumble! The Dane is straight away back up and riding.

Chute de @jakob_fuglsang ! Le danois repart rapidement.#TDF2019 pic.twitter.com/zwfuQ9piBq

— Tour de France™ (@LeTour) July 6, 2019