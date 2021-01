Luego de su retiro como futbolista en el año 2009, ‘El bombardero’ (que recientemente criticó la posible llegada de Reinaldo Rueda a la Selección Colombia) empezó a experimentar serias dificultades para dormir, llegando a pasar noches enteras en vela, según le contó a ‘Los Informantes’.

Su insomnio, añadió, lo convirtió en adicto al Zolpidem, un medicamento que le ayudaba a conciliar el sueño, y para rematar, por aquella época también era víctima de su adicción al licor, situaciones que lo llevaron a enfrentar una dura crisis económica.

“Lo más difícil de una adicción es cuando no tienes para sostenerla. No tenía cómo poder comprar todos los días o cada 2 días 30 pastillas”, recordó en el espacio periodístico, donde también mencionó que cuando no consumía el fármaco experimentaba sudoración y taquicardia, que solo se calmaban con el medicamento.

Por esta adicción, agregó el exgoleador barranquillero, terminó hospitalizado y al borde de la muerte, luego de lo cual comenzó un proceso de desintoxicación y rehabilitación, y hasta le prometió a su mamá, minutos antes de morir, que iba a cambiar sus hábitos y a cuidar su salud.

Fue así como, expresó en ‘Los informantes’, en medio de su recuperación y aún con problemas para conciliar el sueño, llegó a una clínica en Bogotá donde le recetaron el consumo, en bajas dosis, de marihuana medicinal, tratamiento que hasta hoy mantiene con óptimos resultados.

El exdelantero de la Selección Colombia, que el año pasado arremetió contra James Rodríguez, incluso bromeó en el espacio periodístico con este nuevo estilo de vida, pues se refirió a la posibilidad de que, por su consumo de cannabis medicinal, ahora lo llamen “marihuanero viejo”.

“La gente no entiende muchas veces porque no está informada. […] Hay componentes derivados de la marihuana que sirven como medicamento para poder tratar, no curarte, porque no te cura, te controla, te alivia, te mantiene, te da una mejor calidad de vida”, concluyó en el programa del Canal Caracol.