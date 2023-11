El pasado lunes, en la ciudad de Weston, Florida, el exfutbolista barranquillero Iván René Valenciano fue capturado tras conducir bajo los efectos del alcohol y generar un leve accidente de tránsito contra otro vehículo.

Valenciano fue acusado de conducir bajo la influencia del alcohol, cometer daños a la propiedad de otras personas y conducir de forma irresponsable.

El deportista ya fue dejado en Libertad, pero debe cumplir con varias condiciones para mantenerse libre, como lo aseguró este miércoles en entrevista con Blu Radio.

En el diálogo con ese medio, Valenciano aseguró que, por decisión de la corte, tiene que entrar a un programa de rehabilitación, que dura entre 4 y 6 meses y en el que le harán pruebas de orina frecuentemente.

“Salí sin fianza, tengo que presentarme en un sitio por un tiempo, es como un periodo de prueba que uno tiene. Me suspendieron la licencia por tres meses”, agregó.

Así mismo, aceptó su responsabilidad en los hechos y dijo que si no hubiera ido con tragos, no hubiera ido a la cárcel, porque no llevaba botellas de licor en el carro.

“No estoy justificando absolutamente nada, estuvo mal hecho y a cualquier persona le puede pasar… Duré 10 años sin tomarme una gota de licor. Salimos y desafortunadamente pasó este percance, son cosas que pasan en la vida”, añadió.

Además, dejó varias reflexiones, una de ellas sobre la diferencia de la justicia de Estados Unidos con la colombiana. “Esto no es Colombia, yo hubiera salido de la cárcel en Colombia ayer y hoy estaría metiéndome una pea”, aseguró.

También manifestó que “el deportista vive la vida de cualquier ser humano y cambia su manera de pensar cuando empieza a ganar dinero”.

Por último, indicó que gracias a esta situación puede corregir los errores. “Necesitaba pasar por una situación de esa, siento felicidad”.

