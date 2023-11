El ‘bombardero’ Iván René Valenciano fue noticia durante esta semana por el sorpresivo arresto que le hicieron las autoridades en Estados Unidos luego de verse involucrado en un accidente de tránsito por conducir una camioneta BMW en estado de embriaguez.

El exjugador reconoció que tenía alcohol en su sangre cuando las autoridades lo detuvieron, por lo que pasó una noche en una prisión de Estados Unidos, en la que según él pudo reflexionar sobre lo sucedido, aunque no se arrepiente ya que “a cualquier persona le puede pasar”, según explicó en Blu Radio.

“El domingo estaba con mi señora, salimos a comer, me acosté tarde, estábamos tomándonos unos tragos y al día siguiente salí en mi carro A hacer una vuelta y me ocurrió un accidente como a cualquier persona. Me llevaron preso, fui a la corte y ya salí libre. Si no hubiera ido con tragos, no me llevaban a la cárcel, el nivel de alcoholismo no se pudo determinar porque no estoy obligado a hacer la prueba. El tribunal decidió que saliera sin fianza y tengo que presentarme por un tiempo a un trabajo social”.

Cuál es el nuevo proyecto de Iván René Valenciano

De igual manera, el exjugador reconoció que tiene un problema: “Sí, y no tengo ningún problema en reconocer que recaí. Entendamos que el deportista es un ser humano, común y corriente, pero empieza a cambiar su manera de pensar cuando empieza a ganar dinero”.

Pese a no estar arrepentido, el ‘bombardero’ anunció que gracias a las experiencias que ha tenido con los excesos decidió adentrarse en un nuevo proyecto, pues lanzará su nuevo libro para contar anécdotas sobre su vida y, además, fue enfático en que todavía no tiene un título, aunque recibió sugerencias como el de ‘Las 101 de Valenciano’, que le recomendó el periodista Ricardo Orrego.

