Iván Ramiro Sosa, de 21 años de edad, llevará el dorsal número 1 por haber ganado la prueba en 2018, año en el que pertenecía al conjunto italiano Androni y cuando venció a otro ‘escarabajo’, el boyacense Miguel Ángel ‘Supermán’ López.

Junto a Sosa estará como escudero el también colombiano Sebastián Henao (dorsal 6), mientras otras escuadras inscribieron a los ‘cafeteros’ Carlos Alberto ‘Bananito’ Betancur (14), de Movistar; Alejandro Osorio (84), del Nipo- Vinni Fantini; Miguel Eduardo Flórez (23) y Daniel Muñoz (25), ambos del Androni.

Además, correrán figuras del lote internacional como el ecuatoriano Richard Carapaz, reciente campeón del Giro de Italia; el portugués Rui Costa, líder del UAE Emirates; el surafricano Louis Mentjens, del Dimension Data; y el bielorruso Vasil Kiryienka, compañero de Sosa en el Ineos.

Las etapas 1, 2 y 4 serán planas, mientras que la tercera y la quinta tendrán llegada en premio de montaña fuera de categoría, lo que garantiza la victoria para un avezado trepador.

Clic acá para ver la lista completa de corredores.

Equipo de Iván Ramiro Sosa:

There's plenty of racing to look forward to this coming week. We're also in action at #VueltaBurgos. Meet our team:@iamdlax (🥉 '17, '18)@KennyElissonde @5_henao

Vasil Kiryienka@NarvaezJho @ivansosacuervo (🏆'18)@IStannard pic.twitter.com/8qklYpXfrQ

— Team INEOS (@TeamINEOS) August 11, 2019