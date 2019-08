Domenico Pozzovivo, uno de los referentes del Bahrein-Merida, no alcanzó a perder el conocimiento, fue atendido por sus fracturas en el hospital Annunziata, a donde fue trasladado de urgencia, informaron medios locales

El ciclista de 36 años de edad y constante animador de las carreras grandes del calendario internacional, fue sometido a varios exámenes para descartar más afectaciones en su cuerpo y tendrá que ser operado, según anunció su equipo.

La ambulancia fue llamada por el propio conductor del Fiat Grande Punto que atropelló a Pozzovivo.

Esta baja se suma a la de Tom Dumoulin, holandés que no se ha recuperado de una lesión de rodilla y hombre que tampoco podrá disputar la Vuelta a España, evento que se efectuará del 24 de agosto al 15 de septiembre.

🏥 @pozzovivod suffered fractured arm and leg after being hit by a car. He is stable and conscious.

More updates to follow after the surgery. pic.twitter.com/lruhSEZhUG

— Team Bahrain Merida (@Bahrain_Merida) August 12, 2019