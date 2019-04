El combinado nacional juvenil tuvo su peor presentación en toda la historia en el Sudamericano Sub-17 que se está llevando a cabo en Perú. Los dirigidos por Héctor Cárdenas perdieron sus cuatro partidos de la fase de grupos y ya se despidieron del torneo.

Por eso, Mejía no ahorró palabras contundentes para referirse al fracaso del seleccionado nacional en ese torneo. Para el periodista, Álvaro González Alzate, directivo encargado del fútbol aficionado en Colombia presidiendo la Difutbol, es el principal responsable de la crisis que atraviesa el balompié nacional en las categorías juveniles.

“El fracaso de las selecciones inferiores se debe a la pésima gestión de la Difutbol y sus ligas (…) Mientras ese sujeto González siga al frente, el futuro, el recambio, es borroso. No viene nada porque no hay trabajo”, aseguró Mejía en su cuenta de Twitter.

El próximo certamen juvenil en el que estará una Selección Colombia será el Mundial Sub-20, que se llevará a cabo el próximo mayo en Polonia. Para ese torneo aún no está confirmada la presencia del jugador estrella del equipo: Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández.

El delantero del Huesca, que le marcó este domingo al Real Madrid, aseguró luego del partido ante ese equipo que su asistencia al certamen orbital dependerá de su equipo.

“Si (en el Huesca) me dan permiso para jugar (el Mundial Sub-20), bien. Si no, no me voy a bajar del barco del Huesca”, aseguró Juan Camilo Hernández después del partido en el que su equipo perdió por 3 a 2 y él abrió el marcador al minuto 3.

De esta manera, el ‘Cucho’ desmintió la creencia popular de que el Huesca está obligado a cederlo para el Mundial Sub-20 por el hecho de ser un evento oficial Fifa.