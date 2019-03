“Si (en el Huesca) me dan permiso para jugar (el Mundial Sub-20), bien. Si no, no me voy a bajar del barco del Huesca”, aseguró Juan Camilo Hernández después del partido en el que su equipo perdió por 3 a 2 y él abrió el marcador al minuto 3.

Cucho Hernández sobre el Mundial sub20: "Si me dan permiso para jugar, bien. Si no, no me voy a bajar del barco del Huesca". #MovistarPartidazo pic.twitter.com/I3yXXwd2CG — La Casa del Fútbol en Movistar+ (@casadelfutbol) March 31, 2019

De esta manera, el ‘Cucho’ desmintió la creencia popular de que el Huesca está obligado a cederlo para el Mundial Sub-20, que se jugará en Polonia el próximo mes de mayo, por el hecho de ser un evento oficial Fifa.

Sin duda, Hernández es la estrella del fútbol colombiano en esa categoría. Por tal motivo, su presencia para el equipo dirigido por Arturo Reyes en el Mundial se vislumbra como necesaria para poder solucionar las carencias que la Selección demostró para anotar goles en el pasado Sudamericano Sub-20.

En el Mundial, Colombia integrará el grupo A junto al país organizador, Senegal y Tahití. El combinado nacional no debería tener problemas para avanzar a los octavos de final del torneo, así sea como uno de los mejores terceros de la fase de grupos.