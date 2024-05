Este viernes 24 de mayo se presentó un hecho sorprendente en el mundo del deporte, luego de que un piloto de Fórmula 2 mostrara su destreza para evitar lo que hubiera podido terminar en una catástrofe.

Todo se registró en el circuito de Mónaco, también conocido como circuito de Montecarlo, en medio de una jornada de práctica para lo que será la carrera de este fin de semana.

Según se registró en las cámaras de la transmisión, el piloto francés Isack Hadjar tuvo una brillante reacción para evitar chocarse contra Ritomo Miyata, quien manejaba un carro de la escudería Rodin Motorsport y el cual sufrió una avería en medio del túnel del circuito.

Aunque las banderas advirtieron de lo sucedido, pues el piloto asiático estaba bajando su velocidad cada vez más, Hadjar entró al túnel a toda velocidad sin saber que allí dentro estaba casi detenido uno de sus colegas.

Acá el video del momento:

Lo que llamó la atención de la escena fue la brillante reacción que tuvo el piloto francés a más de 200 km/h para evitar un posible accidente. Y es que, al ver al otro carro encima, Hadjar dio un volantazo que le permitió esquivar a su rival e, incluso, no chocar contra el muro de contención pese a que el espacio era muy reducido.

La acción se viralizó en redes rápidamente, ya que fue una de las zonas más difíciles de conducir por la poca visibilidad y el cambio de luz que se presenta al momento de entrar al túnel.

La cuenta de la Fórmula 2 compartió el video y la reacción de otro de los pilotos que quedó asombrado con lo ocurrido, teniendo en cuenta que fácilmente podría haber terminado en tragedia.

Acá, la reacción mencionada:

