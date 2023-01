La Liga Betplay Femenina está a pronto a iniciar, en medio de la incertidumbre que generó la duración y formato de torneo. La séptima edición del balompié femenino en Colombia ha creado expectativas entre los 17 participantes por el buen nivel deportivo que se mostró el año pasado a nivel de clubes y selección en todas sus categorías.

De ese modo, la Dimayor definió que será un torneo corto de 4 meses, iniciando el 4 de febrero y culminando el 30 de junio de 2023. En cuanto a la primera fase se jugará un todos contra todos, posteriormente, los ocho mejores clasificarán a cuartos de final, semifinales y final, dichas instancias serán a partido de ida y vuelta.

Una vez hecho el sorteo y definida la primera jornada, Independiente Santa Fe tendrán fecha de descanso. Asimismo, las dirigidas por el estratega Omar Ramírez, continúan en trabajos de pretemporada, ultimando detalles de cara al inicio del campeonato.

Entre las nuevas incorporaciones destacan Sofía García, Kelly Ibarguen, Wendy Cárdenas, Micheel Baldallo, Karla Viancha, Orianica Velásquez, Enyerliannys Higuera, Heidy Mosquera, Jhenefer de Silva Cruz, Valentina González, Danna Gaviria, Génesis Flores y Nikol Rojas.

De esta forma, una de las jugadoras que extendió su vinculo con el equipo afrontará su segunda temporada con las ‘Leonas’, se trata de Paola García, centrocampista que promete ser protagonista este año, el cual habló en exclusiva sobre su presente deportivo e inicios.

“No pensé jugar fútbol, en mi ciudad (Cúcuta) se practica el microfútbol, todo fue una serie de acontecimientos que me llevaron ahí; en Bucaramanga, me abrieron las puertas para trabajar en una clínica y jugar el Torneo Vanguardia, me dieron la oportunidad de trabajar y jugar para ellos, salimos campeonas y quedé goleadora, en ese torneo el presidente de Real Santander me vio jugar y me realizó un contrato y ahí empezó todo”.