Daniel Torres, volante del Independiente Medellín, anotó un gol en el balompié de Colombia seis años después y aprovechó para hablar de diversos temas en los que sus compañeros se han visto involucrados.

Este sábado 4 de marzo, Independiente Medellín venció 3-0 a Águilas Doradas en su casa, y sumó su primera victoria por Liga BetPlay en el Atanasio Girardot.

El cuadro dirigido por David González tuvo muchos puntos altos, entre esos el volante Daniel Torres, quien anotó un gol en el rentado local luego de seis años. Este jugador fue criticado por la hinchada roja recientemente, ya que en los malos resultados del DIM al inicio del presente año, el exjugador del Santa Fe tuvo una desdibujada participación.

El nacido en Bogotá jugó los noventa minutos contra el también equipo antioqueño, y aunque anotó el último gol del encuentro, fuera del área, brilló por su liderazgo dentro del terreno de juego. Quien hizo parte de la selección Colombia, no anotaba un gol en la liga colombiana desde el 28 de febrero del 2016 frente al Deportivo Cali.

“El seguir sumando de a tres nos reconforta y da fruto al trabajo que hemos venido haciendo. Aunque no se nos daban los tres puntos, confiábamos. Lo primero es que no escucho las críticas. Sé que no hay un conformismo porque se siente eso. Por mucho que lo intentemos hay veces que las cosas no salen y hay que seguir trabajando”, dijo Torres.

Daniel, que es considerado uno de los deportistas con más experiencia en el rentado local, concluyó: “Los compañeros suman. Hay cosas que necesitamos dar personalmente para después ver esa confianza que se ha empezado a dar en la cancha”.