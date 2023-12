El Independiente Medellín ha ganado 23 de los 25 partidos que ha jugado hasta el momento en la Liga Betplay-2. Solo perdió dos veces, contra Santa Fe en la tercera fecha del todos contra todos, y antes Millonarios, también en Bogotá, en el tercio de los cuadrangulares.

Hasta el momento el cuadro rojo ha marcado 41 goles (30 en la primera fase y 11 en las semifinales del torneo clausura) y ha recibido 19. Además, este semestre instauró el nuevo registro de partidos sin perder de su historia: estuvo invicto durante 19 juegos. También ganó los 4 clásicos en los que enfrentó a Nacional, su rival de patio, y se clasificó de manear anticipada a final de la Liga.

(Vea también: Millonarios dijo adiós por América y Medellín es finalista; así quedó la tabla del grupo B)

Sin embargo, el Medellín no ha ganado nada. Es cierto que es uno de los equipos que mejor juega en el torneo. También que la mezcla entre futbolistas jóvenes como Brayan León, Jaime Alvarado, Edwuin Cetré, con experimentados como Daniel Torres, Yairo Moreno, Andrés Ricaurte, llevó a que el cuadro rojo tuviera un nivel que hace varios años no se le veía.

Pero, como aseguró el técnico Alfredo Arias –que con su intensidad al entrenar, su capacidad para unir al grupo y su habilidad para gestionar la plantilla de jugadores, es el gran responsable del buen momento del Poderoso– aún no han llegado al objetivo que se trazaron desde el inicio del semestre: ser campeones.

Mantener los pies en la tierra

Arias es un hombre sabio. Los años que pasó como futbolistas entre Uruguay, su país natal, y México, así como los que lleva siendo entrenador le han dado una consciencia de que no hay que festejar antes de tiempo, pero que todos los días los jugadores se tienen que preparar (entrenar, comer, descansar), para recibir el éxito, ser campeones.

El profe conoce la dualidad que da este deporte: sabe que algunas veces llega un éxito ensordecedor, que eleva, magnifica y hace que muchas veces se baje la guardia, se deje de trabajar con esfuerzo por sentir que ya se consiguió todo. Pero también ha experimentado el sinsabor en la boca que deja el fracaso, que él considera que, en muchas ocasiones, es un motor para mejorar.

Tal vez por esa consciencia fue que en la rueda de prensa posterior al triunfo 0-5 del Medellín sobre Nacional en el clásico paisa del domingo, Arias le envió un mensaje de tranquilidad a los hinchas de su equipo, que se han acostumbrado, en los casi 6 meses que lleva al frente del Rey de Corazones, a celebrar poco pero seguido.

[✊❤️💙] Mi gente tiene orgullo, mi gente tiene fe en lo suyo… 💭#MásFuer7esJun7os 🤝 pic.twitter.com/tN1OY2Tpqh — DIM (@DIM_Oficial) December 4, 2023

“Hoy estamos viviendo un día muy lindo. Quería decirle a nuestros hinchas que no se suban a ninguna nube de éxito todavía, que no sean exitistas, pero que tampoco se bajen de la nube enseguida cuando nos toque perder. Que sepan que este es un juego en el que el rival también juega. Hoy nos tocó jugar mejor a nosotros que al rival y pudimos ganar, pero no siempre pasa”, aseguró Arias, que el pasado 28 de noviembre cumplió 65 años.

Además, el entrenador uruguayo, que durante el primer semestre de 2023 dirigió a Peñarol de Uruguay (cuadro con el que ganó la Liga de ese país), invitó a los hinchas rojos a que acompañen al equipo el próximo miércoles en el duelo válido por la sexta fecha de los cuadrangulares, en el que recibirán al América de Cali en el Atanasio Girardot (8:15 p. m.).

El Poderoso ya pasó a la final de la Liga. Lo hizo luego de que el elenco caleño venciera a Millonarios (que si gana en Bogotá frente a Nacional y el DIM llega a perder en el Atanasio, lo iguala en 12 unidades, pero el equipo paisa lo supera por la ventaja del “punto invisible”). Sin embargo, el entrenador indicó que espera un acompañamiento masivo de sus hinchas el miércoles porque “este será un partido fundamental”.

El equipo ‘Rojo de la montaña’ espera rival en la final de la Liga BetPlay-2 que se definirá a mitad de semana. Tolima y Junior disputarán en la última fecha de los cuadrangulares el tiquete a la pelea de la estrella de Navidad.

Mientras tanto el Medellín ya instalado en esa instancia espera dónde definirá la final del fútbol colombiano.

La tabla de reclasificación está apretada y el ‘Poderoso’ necesita una victoria frente al América de local para cerrar ante su gente el partido de vuelta que coronará a un nuevo campeón en el FPC.

