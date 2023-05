La hinchada del Deportivo Independiente Medellín a principios del año 2023 estaba a gusto con los refuerzos que llegaban al equipo, entre ellos, una figura del Fútbol Profesional Colombiano, como Andrés Felipe Ibargüen, que sabe lo que es ganar títulos a nivel nacional e internacional.

A principios de la Liga Betplay 2023-1 el equipo rojo no tendría el rendimiento esperado por todos los hinchas, pues lo resultados en las primeras fechas no lo acompañaban y junto a eso, llegaría la lesión de una de sus principales figuras, Andrés Ibargüen, que sin embargo en los primeros partidos no estaba teniendo la productiva esperada por los hinchas en aquellas fechas.

El ex Deportes Tolima, que por el momento está en deuda con la hinchada y el Medellín, en donde ya no seguirá el técnico David González, solo ha jugado 6 partidos en el presente semestre de la liga colombiana y solo ha jugado 1 partido por Copa Libertadores, esto, obviamente relegado por su lesión que lo alejó unos meses de las canchas, se espera que vaya retomando el nivel y demuestra sus verdaderas capacidades y que le aporte su calidad al equipo rojo de la capital antioqueña.

Con la casaca ‘Poderosa’, que ya anunció al nuevo entrenador interino, Andrés Felipe Ibargüen no ha convertido ningún gol hasta la fecha, y es uno de los deportistas más señalados por la hinchada roja, los cuales, están cansados de ver caminar a muchos de los deportistas que defienden los colores rojo y azul.

En el ocaso del ‘todos contra todos’, primera fase de la Liga, Medellín buscará levantar cabeza con el objetivo de ingresar al selecto grupo de los ocho y con esto, participar en la siguiente ronda del certamen.