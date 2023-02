En la actualidad, Germán Cano, ídolo del Independiente Medellín, es una de las grandes figuras del fútbol de Brasil. El argentino se ha convertido en el jugador más determinante con el Fluminense de Río de Janeiro. Durante el año anterior su rendimiento fue superlativo y estuvo al nivel de grandes figuras del fútbol mundial.

Y es que en el 2022, el atacante marcó 42 goles que lo pusieron en el tercer puesto de la lista de los máximos goleadores del mundo. Estos números hicieron que muchos argentinos y colombianos pidieran su convocatoria a la selección albiceleste para el Mundial de Qatar 2022. Para este 2023 su nivel no ha bajado y sigue marcando goles con el cuadro brasileño. A pesar de esto, Cano no olvida su pasado en el Medellín y esto lo deja claro en cada entrevista que da.

Este miércoles fue invitado a un programa de ESPN Colombia donde fue consultado por varios temas como su actualidad y su futuro en el fútbol. El ‘Matador’ tampoco escondió el cariño que tiene por el ‘Poderoso’, equipo del que se volvió hincha y que aún sigue.

Luego habló de su futuro y no tuvo problema en confirmar que tiene el deseo de regresar al cuadro rojo para retirarse allí.

“Me encantaría poder cerrar mi carrera en el Medellín, ese es mi sueño. Allá me siento como en casa, ojalá que cuando tome la decisión me puedan recibir. Me encantaría volver al club que me abrió las puertas y me dio tantas cosas importantes” afirmó.