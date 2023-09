En el duelo ante Boyacá Chicó, que finalizó 1-1, Cetré le cedió un penal a su compañero Bryan León, pero el gesto que enamoró a los hinchas del Medellín no fue ese.

Edwuin salió a dar la cara por su colega León, quien falló un penal decisivo que Cetré le cedió frente a Chicó, y aunque una victoria hubiera puesto al DIM cerca de la clasificación, Cetré hizo un llamado a la calma, y sobre todo, al respeto por su compañero de club. Hecho que se sumó al jugador Ibargüen.

“Brayan había tenido varias opciones de gol y no había concretado. Inmediatamente que me hacen el penalti, le doy gracias a Dios y veo que él se me arrima. Le digo que haga el gol, que si mete ese ya se le abre el arco. Obviamente uno hace eso sin pensar que lo va a errar o algo por el estilo. Lastimosamente lo erró. El profe, quien habló de frente sobre su lío con Santa Fe, estaba desesperado porque él me escoge a mí para patear los penaltis, pero nosotros como grupo y estando en la cancha, sentíamos que debíamos darle el penalti a él para que tomara confianza y se le abriera el arco”, mencionó el atacante del momento.

“Después del partido Brayan quedó tocado pero el apoyo de cada uno de los compañeros, el ánimo del profe, quien también habló de la terrible noche de Brayan León en el juego ante Boyacá Chicó, de tenerlo arriba, de darle tranquilidad y decirle que esas cosas pasan, porque cualquiera lo bota. Él no tuvo una buena noche, pero todos sabemos lo que nos ha brindado desde que llegó. No ha hecho goles, pero lo que es ser solidario en la cancha, apretando a todos los centrales, corriendo, eso no se le puede negar. Entrega todo en la cancha. Ya le dijimos que eso pasó. Tenemos otro partido y esperamos que pueda marcar. Anímicamente está motivado, el grupo lo tiene muy arropado”, afirmó Edwuin Cetré.