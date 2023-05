Luego de haber cerrado la fase del ‘todos contra todos’ donde Deportivo Pereira derrotó como local 2-1 al Alianza Petrolera y culminó el primer semestre eliminado y con 25 puntos.

(Lea también: Dimayor respondió con dura sanción a declaraciones de presidente del Medellín)

Algunos medios de comunicación del país han informado por redes sociales sobre la posible salida del entrenador Alejandro Restrepo del Matecaña y el interés de equipos como América de Cali e Independiente Medellín, lo que sin duda generó de inmediato preocupación en la afición del cuadro risaraldense.

En rueda de prensa posterior al triunfo ante Alianza Petrolera, el periodista deportivo de RCN Radio Pereira, Juan Camilo Restrepo, le preguntó al antioqueño sobre los rumores de su salida, a lo que respondió el estratega:

“El rumor creo que no es en la ciudad, es en varias ciudades. Yo estoy acá en Pereira, enfocados, ustedes me ven cómo me entrego al equipo, la relación que tengo con los jugadores, lo feliz que soy acá y ahora estamos enfocados en estos tres juegos de Libertadores, el más importante como siempre es el que viene“.