Independiente Santa Fe se presenta con 27 puntos en su cuenta personal y la necesidad de ganar para asegurar su presencia de manera anticipada en los cuadrangulares semfinales de la Liga Betplay.

Atlético Nacional, por su parte, llega a la contienda con 19 unidades, estando afuera de los 8 primeros de la tabla de posiciones y la obligación de imponerse para seguir con opciones de avanzar a la siguiente instancia.

Los capitalinos vienen de imponerse 3-0 en condici√≥n de local sobre el colero Patriotas de Boyac√°, mientras que los antioque√Īos est√°n precedidos de la derrota 1-2 en Medell√≠n ante el reci√©n ascendido Fortaleza.

Así se desarrolla la fecha 16: 

‚Äď Viernes 12 de abril

Tolima 2-1 √Āguilas

Cali 1-1 América

‚Äď S√°bado 13 de abril

2:00 p. m. ‚Äď Fortaleza vs. Once Caldas

4:10 p.¬† m. ‚Äď Santa Fe vs. Nacional

6:10 p. m. ‚Äď Junior vs. Envigado

8:30 p. m. ‚Äď Pereira vs. Jaguares

‚Äď Domingo 14 de abril

2:00 p. m. ‚Äď Chic√≥ vs. Patriotas

4:10 p.m. ‚Äď Medell√≠n vs. Bucaramanga

6:20 p. m. ‚Äď Pasto vs. Millonarios

8:30 p m. ‚Äď Aliaza FC vs. Equidad

EN VIVO, Santa Fe vs. Nacional por Liga Betplay

1:29 p.m2024-04-13T13:29:51-05:00 ID: kvjrm Tranmisi√≥n de Pulzo, en directo Siga ac√° los relatos de ‚ÄėRafa‚Äô Cifuentes y Diego del Valle; comentan ‚ÄėPacho‚Äô Delgado y Ricardo Baracaldo.

