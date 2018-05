Zinedine Zidane atribuyó su decisión de dejar el club, luego de un historial de éxitos durante 3 años, porque según él, el amor que le tiene al equipo y su deseo de que siga cosechando triunfos es más grande que su ego.

Para Londoño, en una charla con Darío Arizmendi en Caracol Radio, esas razones no son las principales y se refiere al hecho que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, no es una persona fácil de llevar y que por ello la mayoría de técnicos no dura más de 3 temporadas.

El periodista describe a Zidane como un hombre tranquilo y casi que espiritual, que habría querido retirarse en la cúspide de su gestión al frente de la planilla de jugadores madridistas en lugar de “seguirse aguantando” al presidente.

“Yo diría que (la decisión de marcharse) tiene que ver con una tranquilidad interior y personal que quiere asumir este hombre (Zidane)”, dijo Londoño.

A ese supuesto hecho (de los roces entre Zidane y Pérez) se agregaría a la posibilidad de que el astro Cristiano Ronaldo abandone el plantel, luego de ciertas “señales” que podrían delatar una salida del portugués.

Adicionalmente, según Londoño, la “muy conversada y muy decidida” salida del delantero galés Gareth Bale, quien se iría para el Manchester United de Inglaterra, profundizaría la presunta crisis.