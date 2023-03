Millonarios enfrentará al Atlético Mineiro por la Copa Libertadores, una serie que va empatada 1-1 y que, si los colombianos logran una victoria, les permitirá seguir en esta competencia internacional.

(Vea también: Millonarios tendría otra dura baja en la defensa para enfrentar a Mineiro en Libertadores)

En la ida, los defensas centrales controlaron muy bien a Hulk, la máxima estrella del equipo y que tiene sobre su espalda una de las historias más llamativas en la prensa deportiva y la prensa rosa: hace unos años dejó a su esposa por meterse con la sobrina de ella.

Fotos de la exesposa de Hulk e historia de la separación

Iran Angelo de Souza es la mujer que acompañó al futbolista desde que eran jóvenes. Estuvo a su lado cuando él brilló en el Porto y luego se mudó con él a China. Juntos conformaron una familia con tres hijos: Ian, Thiago y Alice.

Fue en 2019 que esta familia se rompió. Cuando ellos vivían en Shanghái, y llevaban 12 años de matrimonio, se supo que Hulk había comenzado una relación con la sobrina de la que en ese momento se supo ya era su exesposa. De hecho, ahí se confirmó que ellos se iban a casar.

La primera en hablar del tema fue Iran. En una entrevista con Récord aseguró: “Me despierto y me duermo sin entender por qué me pasó todo. El dolor es muy grande, a veces creo que me arrancará el corazón. Ella era una hija para mí. Le di todo a esta chica desde que vino al mundo. Sacrifiqué mis sueños tantas veces para hacer sus sueños realidad. Y aquí no estoy hablando solo de bienes materiales, porque estos son fáciles de dar cuando tienes dinero, pero amor, cariño , atención, respeto… todo”.

El futbolista también respondió, pero no en una entrevista, sino con un mensaje en sus redes sociales: “Ella sabe muy bien cuándo la conocí y dónde trabajaba, lo que hizo. No voy a entrar en detalles por mis hijos (…). Empezamos a salir y en menos de un mes se quedó embarazada, y yo dije: ‘No hay problema, me hago cargo’. Mi matrimonio no fue por amor, por pasión, nada. Fue un accidente y yo como hombre asumí el control”.

Estas son algunas de las fotografías de esta mujer que en la actualidad parece estar soltera, pero que se hizo mundialmente famosa por esta situación.

Fotos de la nueva esposa de Hulk, sobrina de su exesposa

El delantero brasileño decidió divorciarse para empezar una nueva relación con Camila Angelo, la sobrina de su exesposa. La joven es menor que la expareja del futbolista y en 2020 se supo que se iban a casar para que pudiera irse a vivir con él a China, donde estaba Hulk en aquel momento.

Sobre esta mujer, la exesposa del futbolista de Atlético Mineiro dijo: “Ella conocía mis debilidades, inseguridades, dolores, miedos y tenía mi amor incondicional. Manejaba mi vida, y para mí todo lo que decía era bueno, era correcto, era ético. Ella era perfecta en todo y yo le di el rumbo de mi vida. Si me equivoqué, Dios mío, fue porque amaba y confiaba demasiado”.

A pesar de todo el escándalo que provocó la relación entre Hulk y esta joven, ellos siguieron su vida juntos y hace unos meses se agrandó la familia. Ya casados, ellos decidieron tener una hija.

Ella no tiene un perfil de Instagram público, pero las imágenes que se conocen de su vida en pareja las ha compartido el futbolista, quien parece ser muy feliz con ella.

