Si hay que destacar del semestre de Independiente Santa Fe es Hugo Rodallega, goleador del semestre del cuadro ‘Cardenal’ que habló luego de la eliminación de Copa Sudamericana.

Santa Fe cayó 1-2 en su casa ante Goiás de Brasil y quedó tercero del grupo G con solo 7 puntos. Esto se suma al fracaso de la liga local, donde ni siquiera clasificó a los cuadrangulares semifinales. El único gol del local lo hizo Rodallega, quien con 37 años es lo que más se rescata de la temporada.

Luego del partido habló DirecTV y allí reconoció que hay muchas cosas por mejorar. Luego emitió un trino en su cuenta de Twitter donde manifestó que en “el fútbol hay revanchas”.

“No tuvimos la eficacia que se necesita en estos partidos, no fuimos efectivos y eso nos costó con un rival que se paró muy bien. Nosotros no paramos de intentarlo, pero el arquero de ellos tuvo un buen partido, hay que felicitarlos; no podemos dar ventajas como lo hicimos en el primer tiempo”, dijo el delantero de 37 años a la cadena deportiva.