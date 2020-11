green

Entre este martes, miércoles y jueves se jugará la Champions League, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. La mayoría de los partidos los podrá ver por televisión y algunos podrá seguirlos por Facebook Watch.

Así podrá ver todos estos partidos completamente gratis por los canales de Espn, Fox Sports y Directv.

Estos son los horarios en Colombia para estos partidos.

Champions League-Fase de grupos

Martes 24 de noviembre

12:55 p.m.: Krasnodar vs. Sevilla – Fox Sports

12:55 p.m.: Rennes vs. Chelsea – Espn

3:00 p.m.: Borussia Dortmund vs. Brujas – Fox Sports 3

3:00 p.m.: Dinamo Kiev vs. Barcelona – Espn 2

3:00 p.m.: Juventus vs. Ferencvaros – Espn 1

3:00 p.m.: Lazio vs. Zenit – Fox Sports 2

3:00 p.m.: Manchester United vs. Basaksehir – Fox Sports

3:00 p.m.: PSG vs. Leipzig -Espn 3

Miércoles 25 de noviembre

12:55 p.m.: Borussia Monchengladbach vs. Shakthar – Fox Sports

12:55 p.m.: Olympiakos vs. Manchester City – Espn

3:00 p.m.: Ajax vs. Midtjylland – Fox Sports 2

3:00 p.m.: Atlético de Madrid vs. Lokomotiv de Moscú – Espn 3

3:00 p.m.: Bayern Múnich vs. Salzburgo – Fox Sports

3:00 p.m.: Inter vs. Real Madrid – Espn 2

3:00 p.m.: Liverpool vs. Atalanta – Espn

3:00 p.m.: Marsella vs. Porto -Fox Sports 3

Copa Libertadores-Octavos de final

Martes 24 de noviembre

5:15 p.m.: Atlético Paranaense (Bra) vs. River Plate (Arg) – Espn 2 y Facebook Watch.

5:15 p.m.: LDU de Quito (Ecu) vs. Santos (Bra) – Fox Sports 2

7:30 p.m.: Racing (Arg) vs. Flamengo (Bra) – Espn 2

Miércoles 25 de noviembre

5:15 p.m.: Delfín (Ecu) vs. Palmeiras (Bra) – Fox Sports 2

5:15 p.m.: Independiente del Valle (Ecu) vs. Naciona (Uru) – Fox Sports y Facebok Watch

7:30 p.m.: Internacional (Bra) vs. Boca Juniors (Arg) – Espn 2 y Facebook Watch.

7:30 p.m.: Libertad (Par) vs. Jorge Wilstermann (Bol) – Fox Sports 2

Jueves 26 de noviembre

7:30 p.m.: Guaraní (Par) vs. Gremio (Bra) – Espn 2 y Facebook Watch.

Copa Sudamericana-Octavos de final

Martes 24 de noviembre

5:15 p.m.: Bahía (Bra) vs. Unión de Santa Fe (Arg) – Directv 613

7:30 p.m.: Vélez (Arg) vs. Cali (Col) – Directv 610 y Directv 613

Miércoles 25 de noviembre

5:15 p.m.: Bolivar (Bol) vs. Lanús (Arg) – Directv 613

7:30 p.m.: Coquimbo Unido (Chi) vs. Sport Huancayo (Per) – Directv 613

7:30 p.m.: Fenix (Uru) vs. Independiente (Arg) – Sin transmisión de tv

Jueves 26 de noviembre

5:15 p.m.: River Plate (Uru) vs. U. Católica (Chi) – Directv 613

7:30 p.m.: Defensa y Justicia (Arg) vs. Vasco da Gama (Bra) – Sin transmisión de tv.

7:30 p.m.: Junior (Col) vs. U. La Calera (Chi) – Directv 610 y Directv 613.

Cómo ver los partidos por Facebook Watch

Para ver los partidos en esta red social debe seguir estos pasos.