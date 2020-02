View this post on Instagram

Ayer tuve la oportunidad de vivir un lindo acto que me conmovió mucho, quiero compartirlo con todos ustedes, estando en el estadio metropolitano pude apreciar la pasión y el amor que siente un padre hacia su hijo, el mismo amor que sienten por el equipo de sus amores Junior. Sebastian es un hermoso niño con deficiencia visual, pero esto no le impide sentir la pasión por su equipo, su padre con dedicación y empeño le transmite cada una de las jugadas y toque a toque del balón que corre en la cancha. Que la discapacidad o la enfermedad no se convierta en un límite para tu vida 🙏🏻 Pdt – Pedi permiso al señor para grabarlo y hacer pública su acción ❤️ #JuniorEsMiPasion