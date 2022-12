Lo que empezó como la gran ilusión tras seis años y medio de fracasos, terminó convirtiéndose en una pesadilla. Independiente Medellín defraudó a sus hinchas y con una idea timorata renunció a ganar la Liga BetPlay 2 2022, pese a que aguantó hasta la definición por penales ante Deportivo Pereira.

El equipo que ganó el cuadrangular B en una gran remontada y que por su palmarés partía como favorito a quedarse con la estrella, fue superado por un contrincante que le aguó la fiesta en el Atanasio Girardot y, si bien no marcó diferencia como local, sacó a relucir su efectividad en el punto de castigo.

Pero más allá de la propuesta de juego del conjunto comandado por David González, quien se quedó con el sinsabor de no darle una estrella al club de sus amores, lo que desató la furia de los hinchas fueron los hechos que se conocieron tras la derrota del ‘Decano’ en la máxima instancia del FPC.

A través de las redes sociales, los hinchas del ‘Poderoso’ se desahogaron y con fuertes comentarios criticaron a algunos jugadores de la nómina, quienes al parecer -y a juzgar por las imágenes que se hicieron virales- se fueron de fiesta pese al dolor que causó su presentación en la afición.

De acuerdo con las fotografías que se conocieron, elementos como Christian Marrugo, Vladimir Hernández, Óscar Méndez y Adrián Arregui, uno de los que falló su disparo desde los 12 pasos, estuvieron en un sitio nocturno de la capital antioqueña, departiendo pese al doloroso revés liguero.

En los registros que fueron publicados en Instagram, se aprecia a los futbolistas con un grupo de mujeres, de las cuales no se conoce su identidad, pero que se presumiría serían las parejas de algunos de ellos. Sonrientes posan ante la cámara, cuando en sus casas los hinchas lloraban la derrota.

“Cómo quisiera equivocarme con cada palabra que escribo, pero al final los hechos me terminan dando la razón, no les importa nuestra vida, no les importa lo que hacemos o dejamos de hacer con ella por ellos, no les importa cómo estamos, no merecen nada”, comentó un fanático del DIM.

Lo que se supo es que culminado el campeonato liguero en suelo pereirano, el grupo de jugadores entró en vacaciones inmediatas, por lo que estaban ya en su periodo de descanso. Sin embargo, lo que sería la falta de tacto es lo que reprochan seguidores del cuadro paisa, dolidos con este amargo final.

“No digo que no tengan derecho de festejar, pero la derrota debe ser sinónimo de silencio. Y claro que no se pueden dar golpes de pecho eternamente, pero viste que levantes un equipo que en 78 años no ganaba nada”, comentó otro de los jugadores, quien no ocultó su molestia.

En Twitter, este fue el desahogo de los hinchas tras perder la final ante Pereira y la actitud de sus jugadores:

