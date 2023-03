En la previa del partido entre Nacional y Millonarios se hablaba de la importancia de sacar un buen resultado para consolidar el proceso. Los hinchas verdes que no vienen muy convencidos con el proyecto que comanda Paulo Autuori esperaban una victoria ante un cuadro azul que venía sin sus principales figuras.

Aunque por muchos tramos del juego, el local fue mejor, esto no le alcanzó para quedarse con los tres puntos y cortar la mala racha ante los azules en el Atanasio Girardot. En la rueda de prensa el estratega brasileños aseguró que está conforme con el funcionamiento de su equipo. Además resaltó la manera en la que jugó los últimos minutos del partido.

Sin embargo, el pensamiento de los aficionados verdolagas es otro pues en casi cuatro meses de proceso no le ven evolución al equipo. Esto lo han manifestado en las distintas redes sociales donde también han demostrado que se les agota la paciencia con el experimentado DT.

Incluso hay quienes piden su salida debido al bajo rendimiento que muestran sus dirigidos y los resultados que se han obtenido en este arranque de 2023. En Twitter muchos aficionados empezaron realizar publicaciones en las que muestran su deseo de que termine el segundo ciclo del brasileño. Otros criticaron su planteamiento y que siga poniendo jugadores que no responden.

No Autuori no te voy a pedir que ganes la Libertadores, para nada, lo único que si te voy a pedir es que NO NOS CREAS TAN GÜEVONES DE TRAGARNOS A CANDELO DE 10 Y LO DEJES JUGAR TODO EL PARTIDO!

Dónde quedó la puta humildad de aceptar que con él el equipo no juega a nada!

— Jwillocv 👊🏻 (@Jwillocv) March 12, 2023