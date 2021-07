Millonarios y Nacional se enfrentaron en un partido amistoso que le permitió al verde mostrar a sus caras nuevas y ganar este juego válido por la Florida Cup.

Luego del pitazo final, los futbolistas aprovecharon para acercarse a los hinchas, aunque eso provocó que fueran insultados fuertemente por los rivales.

En el partido contra Everton fueron los aficionados azules los protagonistas de lamentables hechos, aunque estos insultos del hincha de Nacional no pasaron a mayores.

Cuando el volante y capitán de Millonarios estaba compartiendo con los fans de su equipo, un aficionado del verde se acercó a ese lugar y le empezó a decir cosas.

Silva, quien no le dijo, sí hizo un gesto que fue grabado por el mismo hincha grosero. El capitán del ‘embajador’ se volteó y besó el escudo del equipo, una acción que fue aplaudida por sus fans.

El video fue compartido en Twitter por los hinchas de Millonarios, quienes elogiaron la actitud del líder del medio campo.

Aunque el partido terminó 2-3 a favor del verde, uno de los más destacados del azul capitalino fue Silva, quien anotó los dos goles para su equipo y fue el conductor de las acciones.

Los hinchas de Millonarios celebraron esas anotaciones y la celebración que hizo el futbolista, quien mostró con orgullo la camiseta de Fernando Uribe, un nombre que tiene en líos a Nacional, pues los hinchas hasta pedían partirlo.

