Luego de estar por varios días a prueba con el Barcelona, Joao Mendes, hijo de Ronaldinho, ya tendría todo listo para firmar contrato con el club en el cual su padre se convirtió en mejor jugador del mundo y ganó todos los torneos que disputó.

Esta información la dio a conocer el mismo astro brasileño, quien en entrevista con la emisora RAC-1 confirmó que el joven de 17 años superó las pruebas y ya estaría listo para vestirse de blaugrana.

Ronaldinho has announced that his 17-year old son João Mendes will sign for Barcelona 🔵🔴🇧🇷 #FCB

Trial passed for the Brazilian talent. “I can confirm Barcelona will sign João, Barça has always been part of my life and my heart and it will continue with my son”, told RAC1. pic.twitter.com/91caXCbNeR

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 7, 2023