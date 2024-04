En la madrugada del 11 de abril de 2022 la camioneta en la que viajaba el futbolista Freddy Rincón colisionó con un autobús del sistema de transporte MIO de Cali, dejándolo gravemente herido.

(Vea también: “Gracias, muchachas”: último mensaje (lleno de alegría) que dejó Freddy Rincón en redes)

A pesar de los esfuerzos médicos y de la atención recibida en una clínica en Cali, Rincón lamentablemente falleció dos días después como consecuencia de las fuertes lesiones sufridas.

A dos años de la muerte de Rincón, el programa ‘La Red’ habló con dos de sus hijos quienes contaron infidencias de la relación con el futbolista de la Selección Colombia.

“Después de lo que le pasó a mi papá, yo le perdí amor al fútbol”, contó Sebastián Rincón.

Luego comentó:

“Mi papá la verdad no era una persona como muy amorosa, era más bien seco pero a la hora demostrar su cariño lo hacía. Él si sabía que yo tenía un partido, él me llamaba y me decía: ‘yo sé que estás nervioso’. Sin yo decirle nada”.

Freddy Steven y Sebastián son 2 de los 4 hijos que tuvo el futbolista Freddy Rincón. Como hijos mayores, tuvieron la oportunidad de compartir momentos inolvidables junto al “Coloso de Buenaventura”. Hoy, 2 años después de su muerte, recordaron en La Red a su padre. pic.twitter.com/qsopFmISug — La Red Caracol (@LaRedCaracol) April 13, 2024

Sebastián comentó al programa: “Mi papá tenía dos platos favoritos, el hígado encebollado y uno que le dicen tapado de pescado. Los dos me gustaban pero él chicaneaba con la comida y siempre le quedaban muy ricos”.

El hijo de Rincón expresó que al final de la muerte de su papá no se hablaba con él: “Cuando yo llegué al hospital lo vi con todos esos cables, eso es una imagen que nunca se me va a olvida y me puse a hablar con él porque nosotros habíamos tenido una discusión y no habíamos hablado durante un mes” .

Lee También

“Yo le agarré la mano, y le dije que me perdonara y que yo lo perdonaba también, porque la situación fue mutua. Cuando me iba despedir le noté que en los parpados tenía unas lágrimas y sentí que era su manera de despedirnos“, contó Sebastián.

“Aunque la discusión fue una bobada, lamento no haber resuelto todo en persona mientras mi padre estaba vivo. Esta experiencia me marcará para siempre, recordándome la importancia de abordar los asuntos mientras aún tenemos la oportunidad“, compartió Rincón Lucumí.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.