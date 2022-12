En W Radio, Peláez recordó un hecho que sucedió en 1965, aproximadamente. Santos, que tenía a Pelé en su plantilla, viajó a Bogotá para jugar uno de sus muchos partidos en la capital, aunque no fue el mismo en el que lo expulsaron.

El ‘Doctor’ Peláez ya trabajaba en radio y se fue hasta el hotel Interncontinental, en el centro de la capital, para buscar una entrevista con el que en ese momento ya era considerado mejor jugador del momento.

“Me fui con mi grabadora chiquita y en ese tiempo no había seguridad ni toda esa parafernalia de ahora. El equipo estaba hospedado en un piso del hotel y yo me subí por las escaleras, no por el ascensor. Me quedé en una esquina. Pasaron las 10, 11 de la mañana y no aparecía nadie”, recordó Hernán.

(Vea también: Falcao se despidió de Pelé con conmovedor mensaje y recordó el legado que dejó ‘O Rei’)

Su salvador fue otro histórico del Santos y de la Selección Brasil: Mauro López de Oliveira, que era capitán y fue el que levantó la segunda copa del Mundo que ganó Pelé.

“Yo lo saludé y le dije que quería entrevistar a Pelé. No me dijo nada, se volteó y se fue por el pasillo. Tocó una puerta, la de Pelé, y se ve que Mauro le dijo que la entrevista. Ahí me llamaron y me acuerdo como si fuera hoy: estaba de short blanco y camiseta”, contó el ‘Doctor’.

De eso ya pasaron 57 años, pero a Hernán Peláez algo lo atormenta. “Fue tanta la emoción que nunca guardé la grabación. Cómo le parece el pegado grande y arrepentimiento que me da. Sí la difundí, pero no hay archivo, como se acostumbra ahora”, dijo.

Lee También

Hernán Peláez viajó con Pelé: así fue la segunda vez que lo vio

En W Radio recordaron una segunda entrevista que el periodista le hizo a la estrella brasileña, en 1993. “Él llegó de Brasil a Bogotá una madrugada porque se iba para Cali a un evento especial. Augusto López me dijo que fuera al aeropuerto porque iba a llegar Pelé. Quería que lo acompañara hasta Cali y hacer una transmisión con él”, dijo Peláez.

Aunque Pelé no parecía ser una mala persona, el ‘Doctor’ contó cómo hizo para aflojarlo y poder lograr su objetivo: “Íbamos pocas personas en el vuelo. Una de las formas con la que se afloja un entrevistado es recordarle algo que le llame la atención y yo le hablé de Julio Maséi, que era un preparador físico que había llevado al New York Cosmos, ahí empezó a hablar e hicimos una charla sabrosa, sin tanto problema”.

(Vea también: El veto que Francisco Maturana le puso a Hernán Peláez y a Édgar Perea; fue en un mundial)

En la emisora pasaron un aparte de esa charla en la que Pelé habló de cómo estaba en aquel momento, su popularidad y hasta del fútbol femenino.

De pasó, Hernán Peláez participó de la discusión de cuál es el mejor futbolista de la historia y no dudó en decir que fue el astro brasileño. “Pelé fue lo más grande que yo vi, estando Maradona, Messi y los demás”