La situación del Junior de Barranquilla no es nada sencilla, pues desde que se fue Juan Fernando Quintero en junio se rompió la relación entre el cuerpo técnico y la hinchada y eso mismo se ha evidenciado en la cancha, pues en las cinco fechas que se han disputado de la Liga BetPlay hasta ahora, el conjunto barranquillero no ha podido ganar ningún partido, empatando tres y perdiendo dos.

Estos resultados, de hecho, lo ubican en la posición 15 del campeonato, por lo que los aficionados que van al estadio, que con el paso de los partidos son menos, no van a apoyar en sí sino a insultar al técnico Hernán Dario ‘Bolillo’ Gómez y a los futbolistas.

Ante esto, el exentrenador de la Selección Colombia respondió en rueda de prensa y aseguró que no va a aceptar estos comentarios que atentan contra su buen nombre.

“El ambiente está pesado, tanto de aquí para allá como de allá para acá y está pesado porque no se gana, eso está claro, entonces las cosas se ven como las están viendo ustedes y nosotros también“, reconoció el técnico del Junior.

Y agregó: “Pero entonces, ¿los maltratos, los insultos y el irrespeto los tengo que aguantar? No, si a mi me insultan entonces yo también respondo con papa y yuca y también insulto y maltrato. Yo a ustedes (los periodistas) a ninguno lo he irrespetado. Aquí a todos ustedes les he hablado, aunque venga verraco, pero a ninguno le he faltado al respeto, pero cuando a mí en el estadio me reciben como me reciben, yo ahí mismo reacciono también”.