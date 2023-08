Juan Fernando Quintero está a una firma de convertirse en nuevo jugador de Racing Club, de Argentina, luego de su fugaz paso por Barranquilla en donde apenas jugó 7 partidos y anotó un gol.

El volante creativo espera ponerse a tope físicamente para integrar el plantel del DT Fernando Gago, quien sueña con derrotar esta semana a Atlético Nacional y avanzar en Copa Libertadores.

Así pues, mientras en Avellaneda esperan a ‘Juanfer’ y piensan en el ‘verdolaga’, en la capital del Atlántico se ilusionan con un nuevo capítulo del ’10’ en el ‘Tiburón’, debido a la reciente publicación del creativo en sus redes sociales.

Juan Fernando Quintero dice que habrá revancha en Junior

A través de Instagram, Quintero Paniagua celebró los 99 años de historia del Junior con una foto junto a Vladimir Hernández y un mensaje que causó revuelo en la afición.

Y es que el antioqueño escribió “vamos a tener una revancha juntos”, lo cual alimentó el rumor de un posible regreso al fútbol colombiano.

No obstante, es válido recordar que ‘Juanfer’ Quintero, en entrevista con ESPN, explicó que en sus planes no está volver al Junior, descartando que esta situación dependa de la salida del ‘Bolillo’ Gómez.

“¿Si se va el ‘Bolillo’, ‘Juanfer’ vuelve? Es muy difícil. Los directivos tomarán su decisión, yo no tengo que ver nada con eso… Yo me despedí de Junior. No sé si volvería, la verdad”, dijo en ese entonces.