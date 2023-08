El futbolista Juan Fernando Quintero estrenó su nueva faceta como empresario. Quintero presentó recientemente en Medellín su restaurante Rúnico, con el que ingresa oficialmente al mundo de la gastronomía. El lugar se desarrolló en sociedad con el Grupo Empresarial Junín, que cuenta con otros desarrollos en el sector del entretenimiento en esa capital.

En entrevista con Forbes, el jugador detalló que esta es su apuesta por la gastronomía y espera que pueda desarrollarse no solo en Medellín, sino en otras ciudades dentro y fuera de Colombia.

“Tengo amistad hace muchos años con el grupo y me propusieron esta alianza. El mundo empresarialme apasiona y desde ya es una inversión a lo que será mi vida cuando deje las canchas“, dijo.

La inversión total para abrir las puertas de Rúnico supera los 3.000 millones de pesos. El lugar emplea a 47 personas de manera directa y tiene una capacidad de 42 mesas. La oferta es de comida internacional que incluye risottos, pastas, carnes, arroces, comida de mar, pato, entre otros.

“Hicimos algo que no tiene precedentes en la ciudad, hay mucha inversión en sonido e iluminación porque también ofrecemos un espacio de coctelería y rumba sin la dimensión de una discoteca tradicional”, detalló Alejandro Upegui, socio del grupo.

Además de este restaurante, Quintero ya ha construido un portafolio de otros negocios que incluyen una línea de barberías e inversiones familiares en proyectos inmobiliarios.

“La gastronomía me apasiona y por eso este proyecto me tiene emocionado. Uno siempre tiene que sentir pasión por lo que hace y a mí este mundo me encanta”, agregó ‘Juanfer‘.

Junto con la oferta gastronómica, Rúnico también contará con variedad de ‘shows’ en vivo y DJs invitados. Los sábados y domingos la propuesta incluirá un ‘brunch’ que estará disponible desde las 10 de la mañana.