El fútbol colombiano queda bastante mal parado en el informe “Rotación de equipo: Sudamérica, rey del cambio”, publicado este lunes por el Centro Internacional para Estudios Deportivos (CIES, por sus siglas en inglés).

El estudio cual mide la cantidad de futbolistas que los clubes han empeñado al menos una vez en algún partido durante los últimos 4 años, siendo el Deportivo Pasto el club que más jugadores diferentes utilizó, con 176. Lo sigue el paraguayo Capiatá, con 162, pero el tercero también es colombiano: el Atlético Huila, con 154 futbolistas diferentes.

No obstante, como el propio título del informe lo evidencia, el fútbol sudamericano en general tampoco sale bien librado, con 7 equipos entre los peores 10, y 14 entre los peores 20, lo que bien podría leerse como un síntoma de tremenda inestabilidad deportiva y laboral.

En el lapso comprendido entre el 1 de enero del 2015 y el 31 de diciembre de 2019, Jaguares de Córdoba aparece en el octavo lugar, habiendo utilizado 143 jugadores, mientras que en el puesto 12 está el Cúcuta Deportivo, con 140. El campeón actual, América de Cali, está en el lugar 17 en el mundo, habiendo rotado por su nómina a 133 jugadores en este último cuatrenio.

“Las ligas más ricas no son aquellas donde los clubes cambian a la mayoría de los jugadores”, comenta el CIES en su informe, aunque no destaca qué logros consiguieron los clubes y si la rotación se ha visto recompensada con ventas que le terminen dejando buenos réditos a los clubes, como pasaría con aquellos que son buenas canteras.

Ese contraste se puede apreciar mejor al ver cuáles son los clubes que menos jugadores han empeñado. La mayoría son intrascendentes a nivel internacional, aunque se destaca el Athletic Club español en el puesto 4, con 50 jugadores; una institución conocida por emplear exclusivamente a futbolistas nacidos en la región de La Rioja.

Most stable teams worldwide for last 5⃣ years (number of different players fielded in domestic league games): #shanghaisipg & Asian teams at the top ! Full data in last @CIES_Football Weekly Post ➡️ https://t.co/p1HiVscy3J pic.twitter.com/IPEtbfNT0L

— CIES Football Obs (@CIES_Football) April 6, 2020