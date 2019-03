Al hablar de la causa por la que el entrenador colombiano Leonel Álvarez fue despedido de Libertad de Paraguay, un panelista de ese programa señaló hace un par de días: “Supuestamente, Leonel tuvo una aventura con la señora de un alto dirigente de Libertad y también con la señora de un jugador: Édgar ‘El Pájaro’ Benítez o Sergio ‘El Patito’ Aquino”.

Patty González, esposa de Édgar Benítez, rechazó rotundamente desde su cuenta de Instagram esa versión entregada por el programa. En varias historias, la mujer pidió más criterio de la opinión pública para identificar informaciones falsas como esa y fue enfática en que no tuvo relación alguna con Álvarez.

“A mí la verdad me da igual lo que inventen de mí, pero sí me molesta cuando a mi familia de una u otra manera les generan cosas. Mi mamá me llamó desesperada. Gente, por favor, cerciórense de la mala información que están haciendo”, aseguró González en su publicación, como se puede apreciar a continuación.

Acá, Patty Gonzalez, esposa del jugador de @Libertad_Guma Edgar ‘el pájaro’ Benitez, aclara que no tiene nada que ver con Leonel Álvarez luego ser relacionada con el estratega paisa. pic.twitter.com/kbWkgtwcYj — J. Camilo Villa M. (@juanvillamunera) March 7, 2019

Leonel Álvarez ha guardado completo silencio después de ser despedido del equipo con el que eliminó a Atlético Nacional de la Copa Libertadores y se clasificó a la fase de grupos de esta edición. Se vislumbra un pleito legal entre el técnico colombiano y los directivos paraguayos.